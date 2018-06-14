РИАМО – 14 июн. Российские кинотеатры начали внедрять системы считывания лиц в кинозалах, такие проекты тестируют, в том числе, крупнейшие сети «Синема парк», «Формула кино» и «Каро», а также региональная «Синема 5», пишет в четверг газета «Коммерсант».

Rambler Group начала тестировать компьютерное зрение в своих кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино» (занимает 13% рынка по количеству залов, по данным «Невафильм Research» на 1 июня).

«Система для считывания лиц – внутренняя разработка группы, в нее входят камеры в зале и нейросети, позволяющие анализировать количество людей в зале, их пол, возраст, пользовательские характеристики. Так киносеть может контролировать посещаемость – из-за неучтенных посетителей кинотеатры теряют выручку и получают штрафы от прокатчиков. Кроме того, знания об аудитории дают возможность настраивать рекламу и планировать репертуар», - говорится в статье.

Rambler будет тестировать технологию до осени и надеется использовать полученные данные и при настройке таргетинга на других своих активах. Помимо рекламных возможностей, аналитика дает новый канал коммуникаций с потребителями, который помогает увеличивать средний чек и возврат клиентов.

В пилотном режиме технологии VisionLabs внедряет сеть «Каро» (4,7% рынка по числу залов). Компьютерным зрением занимается и IT-компания CVizi, решения которой установлены в региональной киносети «Синема 5» (2,4% рынка по числу залов), а также в тестовом зале «Каро». «Формула кино» тоже тестировала технологии компании, но после продажи Александру Мамуту в 2017 году сеть решила сделать свою разработку.

Целесообразность формирования аудитории рекламных кампаний на основе распознанного с помощью компьютерного зрения социально-демографического портрета пока неочевидна, считает заместитель гендиректора рекламной платформы Segmento Александр Куликов.

Целевая аудитория каждого фильма и так известна заранее, поэтому более интересным может стать применение технологии для планирования репертуаров в онлайн-кинотеатрах, которое способно вызвать «перераспределение бюджетов на продвижение кинокартин и в интернет-рекламу», полагает эксперт.