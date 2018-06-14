РИАМО - 14 июн. Во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 будут введены изменения, связанные с оформлением регистрации, временные правила действуют до 25 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изменения правил коснуться не только гостей чемпионата мира, но и тех, кто просто решил посетить столицу в эти дни.

«Все граждане России, которые приедут в этот период в Москву к друзьям или будут снимать в столице квартиру, обязаны встать на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства в территориальных органах МВД или в центрах госуслуг «Мои документы». Это необходимо сделать в течение трех дней с момента приезда. Подавать заявления и документы необходимо лично», – говорится в сообщении.

Постояльцам гостиниц, санаториев и домов отдыха регистрацию обязаны оформить непосредственно на месте пребывания. А сторона, принимающая иностранных граждан, в течение трех дней с момента их приезда должна подать уведомление в территориальные органы МВД или центры госуслуг «Мои документы» по месту нахождения жилого помещения.

Для удобства москвичей отделы по вопросам миграции районов города до 25 июля будут работать семь дней в неделю и по новому графику. По понедельникам, средам, пятницам – с 09:00 до 20:00, по вторникам и четвергам – с 11:00 до 20:00, а по субботам и воскресеньям – с 9:00 до 18:00. Перерыв – с 14:00 до 14:45.

Обладателям билетов на матчи чемпионата мира по футболу необходимо получить паспорт болельщика – персонифицированную карту зрителя, которая является частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Оформить паспорт можно дистанционно, зарегистрировавшись на портале fan-id.ru, а затем получить готовый документ в одном из четырех центров госуслуг: улица Бахрушина, дом 13; улица Правды, дом 33; поселение Московский, 3-й микрорайон, дом 21; Пресненская набережная, дом 2, первый этаж.

Центры госуслуг «Мои документы» открыты в каждом районе Москвы, они работают по самому удобному графику в мире (ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманский офис — с 10:00 до 22:00) и ждут всех москвичей и гостей столицы в преддверии главного спортивного мероприятия.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.