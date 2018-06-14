РИАМО - 14 июн. В столице в 8 часов утра пробки оцениваются в три балла из десяти максимально возможных, небольшие заторы наблюдаются на МКАД и вылетных магистралях, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, затруднения наблюдаются на юге МКАД, на внутренней стороне от Каширского шоссе до 37-го километра, на севере Третьего транспортного кольца, на внешней стороне. Автомобилисты, которые проложили свои маршруты по Садовому кольцу, также могут немного времени потерять в дороге из-за плотного движения.

Небольшие пробки образовались также на Можайском шоссе, Волгоградском, Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов по направлению в центр.

Ранее москвичей предупредили о том, что в четверг, в день открытия чемпионата мира по футболу-2018, движение в столице будет сильно осложнено из-за приезда большого количества гостей, болельщиков, делегаций разных стран мира, возможны дополнительные ограничения в центре города. Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт, который полностью готов к увеличению пассажиропотока.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.