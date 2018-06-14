РИАМО - 14 июн. Уже в эти выходные вода в водоемах Москвы и Подмосковья может прогреться до плюс 18 градусов, что вполне комфортно для непродолжительного купания, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура воды сейчас, конечно, понизилась. Она где-то в районе плюс 15-17 градусов в реках. Я так думаю, что за счет солнца, которое ожидает нас в ближайшие дни, в выходные дни температура воды будет порядка 17-18 градусов. Я считаю, что при такой температуре искупаться недолго в реке или другом водоеме вполне возможно», - сказала Позднякова.

Ранее она сообщила, что в начале следующей недели в Подмосковье и Москве температура воздуха повысится до плюс 23-28 градусов, что будет выше климатической нормы на три градуса. По ночам столбики термометров будут показывать около плюс 15 градусов.