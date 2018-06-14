РИАМО - 14 июн. В дни проведения чемпионата мира по футболу на «Робостанции» ВДНХ робот Бакстер предскажет исход всех 48 матчей мундиаля, первый прогноз электронный оракул назовет за два часа до начала поединка между сборными России и Саудовской Аравии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы заранее поместим листки бумаги с названиями команд-соперников, а также надписью «Ничья» в специальные кубики. Проанализировав три кубика с помощью встроенных видеокамер, Бакстер выберет нужный кубик и передаст его сотруднику «Робостанции» для объявления, как мы надеемся, верного прогноза», – сказал представитель пресс-службы «Робостанции».

Он добавил, что в преддверии ЧМ-2018 робот прошел специальную интеллектуальную подготовку. В течение месяца робот изучал по телевидению футбольные матчи, слушал интервью с футболистами, а также запоминал прогнозы спортивных аналитиков. Помимо угадывания исхода спортивных состязаний, Бакстер выполняет роль сортировщика на заводе, а в свободное от основной работы время играет в крестики-нолики с гостями ВДНХ.

В период чемпионата на «Робостанции» будет работать специальная спортивная зона, где посетители смогут поучаствовать в турнире по роботизированному настольному футболу, проверить свои навыки на популярном футбольном симуляторе FIFA 18, выучить самые популярные призывы болельщиков вместе с роботом Василисой, а также попробовать забить гол в футбольные ворота, которые защищает робот-вратарь Робокипер.

Робот Бакстер считается первым роботом-оракулом в мире, который предсказывает победителей футбольных матчей. Видео с предсказаниями будут опубликованы на официальных страницах «Робостанции» в соцсетях. Ровно год назад робот угадал результат поединков Кубка конфедераций на 80 процентов. Он предсказал ничью в матче Россия – Португалия, а в игре Мексика – Новая Зеландия – победу Мексики.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.