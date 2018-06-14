РИАМО - 14 июн. Бесконтактную оплату проезда с помощью телефона или банковской карты начали принимать еще на 47 маршрутах наземного транспорта — в автобусах, троллейбусах и трамваях этих направлений установили валидаторы нового образца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пассажиры могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Чтобы купить билет, москвичам и гостям столицы нужно приложить банковскую карту или смартфон к валидатору рядом с кабиной водителя.

«Стоимость проезда при бесконтактной оплате составляет 40 рублей — это на 15 рублей дешевле, чем покупать билет у водителя», — сказал директор службы доходов и контроля «Мосгортранса» Кирилл Кисляков.

Из общего числа маршрутов наземного транспорта, где ввели бесконтактную оплату проезда, 45 являются «спортивными» — они проходят вблизи станций метро, вокзалов, стадионов и аэропортов. Эти направления будут бесплатными для болельщиков чемпионата мира по футболу. Для этого им нужно будет представить контролеру или водителю паспорт болельщика и билет на игру. Однако эти маршруты будут удобны также для туристов и горожан — дополнительный способ оплаты билетов упростит проезд в городском транспорте.

Транспорт, в котором принимается безналичная оплата, пометили специальными стикерами — они наклеены в салоне.

Впервые бесконтактные платежи с помощью банковских карт и смартфонов начали принимать в наземном транспорте Москвы в ноябре прошлого года. Тогда сервис запустили в трамваях №6 и 27, а в апреле — в автобусах М1, №904 и 904к.

Кроме того, во всех столичных автобусах, троллейбусах и трамваях можно расплатиться за проезд при помощи смартфона с технологией NFC.

Оплата проезда бесконтактными банковскими картами появилась на автобусах маршрутов: 1, 15, 38, 57, 64, 67, 103, 111, 113, 122, 640, 661, 817, 851, 899, 904, 904к и 908. Также бесконтактно проезд можно будет оплатить в троллейбусах №7, 28 и 70 и в трамваях №3, 6, 27 и 39.

Оплату по безналичному расчету также принимают во всех кассах, в 1,2 тысячи билетных автоматах и через считыватели на турникетах 80 станций Московского метрополитена.

Более 30% пассажиров метро используют такой способ оплаты проезда. Оплатить билет банковской картой или с помощью смартфона можно также в кассах, билетных автоматах и через считыватели на турникетах на всех станциях МЦК.