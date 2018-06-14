РИАМО - 14 июн. До конца 2018 года у всех докторов, которые посещают пациентов на дому, появятся планшеты, пока в гаджетах медики видят только информацию о пациенте и его жалобах, но в дальнейшем врачи смогут просматривать электронную карту больного, оформлять больничные и рецепты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все устройства будут подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), куда автоматически будет поступать информация о вызовах медиков на дом. Специалисты смогут увидеть фамилию, имя и отчество пациента, его адрес проживания, номер телефона, а также причину обращения за медицинской помощью.

«Пилотный проект по оснащению врачей планшетными компьютерами проходил в детской городской поликлинике №110 и диагностическом центре №3 и был признан успешным. Мы планируем, что до конца года устройства будут выданы всем врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому», - сказал руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун

Все принятые звонки диспетчер регистрирует в ЕМИАС, причем данные о пациенте система заполняет автоматически при вводе его имени и фамилии. Далее вызовы распределяются по врачам, в итоге у доктора на планшете появляется вся необходимая информация.

Диспетчер в режиме реального времени может отслеживать статус выполнения вызова — результаты посещения врач заносит в систему через приложение на планшете. Планшетами будут обеспечены около 3,5 тысячи врачей.

«Новый сервис поможет существенно сократить время на регистрацию вызова и передачу необходимой информации врачам. Кроме того, он сведет к минимуму ошибки передачи данных, которые возможны при телефонном общении», — рассказал руководитель проекта ЕМИАС департамента информационных технологий Москвы Евгений Комаренко.

Сейчас электронные устройства, интегрированные с системой ЕМИАС, также есть у сотрудников скорой помощи. Они позволяют врачам и фельдшерам получать доступ к информации в электронных картах пациентов. Таких карт уже более семи миллионов.

Разрабатывать и внедрять Единую медицинскую информационно-аналитическую систему начали в 2011 году. Она стала частью государственной программы «Информационный город». Сейчас в ЕМИАС зарегистрированы около десяти миллионов пациентов и около 25 тысяч специалистов. Приоритетное направление на ближайшее время — интеграция системы со службами скорой помощи, а также со школами города.

Также в Москве стартовал пилотный проект по оснащению медицинских карт специальными радиометками (RFID-метками). Особую маркировку документов проводят в городской поликлинике №46. Эти метки позволяют отслеживать перемещение карты после того, как ее вынесут из картохранилища. Такой сервис позволяет значительно сократить поиск амбулаторной карты и максимально снизить риск ее потери.