РИАМО - 14 июн. В Московской области за последние сутки произошло более 10 возгораний, к их тушению привлекалось почти 100 человек, на ДТП спасатели реагировали восемь раз, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 11. Спасенных – нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 98 человек, 28 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали восемь раз, при этом были спасены семь человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В четверг сжигание порубочных остатков в регионе не запланировано.