РИАМО - 14 июн. В Подмосковье и Москве в четверг ожидается погода без осадков, температура воздуха днем может достичь плюс 22 градусов, атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве и Московской области ожидается антициклональный характер погоды. При слабом ветре осадков не ожидается. Воздух в столице прогреется до 18 - 20 градусов, по области 17 - 22 градусов», - говорится в сообщении.

Кроме того, атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормальному. Относительная влажность воздуха около 40%.

«Для большинства людей такая погода не вызовет заметных метеопатических реакций. И лишь незначительный рост атмосферного давления может оказать негативное влияние на самочувствие лиц, страдающих повышенным артериальным давлением, а также страдающих вегетососудистой дистонией, хронической кислородной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма», - отмечают синоптики.