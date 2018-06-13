РИАМО - 13 июн. Конкурс-смотр отрядов детско-юношеских военно-патриотических организаций проходит в Подмосковье, по его итогам вручаются индивидуальные знамена местным штабам движения «Юнармия» и личные книжки лучшим юнармейцам, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Юные патриоты, которые благодаря своим успехам и достижениям будут представлять штаб своего города на конкурсе-смотре детско-юношеских военной патриотических отрядов, по итогам конкурса получат личные книжки юнармейца - аналог военного билета. Обладатели личных книжек вносятся в реестр детско-юношеских военно-патриотических организаций», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, в личной книжке будут фиксироваться звания, награды и достижения юных патриотов.

Конкурсы смотры муниципальных отрядов детско-юношеских военно-патриотических организаций начались в Московской области 19 мая в Ступине, и проходят еженедельно. Следующие ближайшие смотры состоятся 14 июня в городском округе Луховицы и 16 июня в городском округе Мытищи.