РИАМО - 13 июн. Подмосковные художники наносят последние штрихи на фасады домов, заборы и другие уличные поверхности в рамках областного конкурса граффити, мировую известность уже получило изображение футболиста Лионеля Месси на фасаде дома в Бронницах, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Братья Ерофееевы из подмосковного Красногорска, рисовавшие Лионеля Месси в рамках Московского областного конкурса граффити на фасаде дома в Бронницах, стали звездами всех иностранных каналов и прославили Подмосковье на весь мир», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она отметила, что граффити сегодня превратилось в неотъемлемую часть городской культуры. Нанесение красивых граффити на элементы городской среды помогает предотвратить вандализм на улицах города.

Областной конкурс граффити, по ее словам, - это одна из возможностей самовыражения представителей субкультур, неформальных творческих объединений для развития социальной активности молодого поколения.

«Конкурс позволяет одновременно выявить и поддержать неформальную творческую молодежь и молодых художников, открыть новые имена, таланты и украсить Московскую область творчеством ее жителей», - отметила Плещева.

Также Плещева добавила, что наиболее яркие площадки в этом году расположены в Бронницах, где художники-граффитисты разрисовали два фасада пятиэтажных домов, в Дмитрове граффити украсили забор площадью более 650 квадратных метров при въезде в город, в Одинцове на фасад 17-этажного дома нанесена 3D-модель с использованием технологии оптических иллюзий. Граффити в такой технологии на фасадах домов еще нет в России, подчеркнула Плещева.

Итоги областного конкурса граффити будут подведены до 29 июня (включительно).

Сборная Аргентины, в состав которой входит нападающий Лионель Месси, на время проведения чемпионата мира по футболу остановилась в Бронницах. Она будет тренироваться на стадионе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Сыроежкина.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».