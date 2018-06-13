РИАМО - 13 июн. Накануне чемпионата мира по футболу в Москве открыли мемориальную доску легендарному футболисту, обладателю Кубка СССР, заслуженному тренеру СССР Александру Пономареву, табличку установили на доме, где жил спортсмен, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Доску установили по адресу: 2-я Песчаная улица, дом 2, корпус 4.

«В этом году со дня рождения Александра Пономарева исполнилось ровно 100 лет. Он был действительно выдающимся футболистом и тренером. Под руководством Александра Семеновича в 1972 году сборная СССР заняла второе место на чемпионате Европы и третье место на футбольном турнире Олимпийских игр. Авторами мемориальной доски из бронзы с барельефным портретом футболиста стали скульптор Андрей Налич и архитектор Павел Налич. Открытие символично приурочили к началу чемпионата мира по футболу, некоторые матчи которого пройдут в столице», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В церемонии открытия прияли участие представители столичных органов власти, департамента культурного наследия города Москвы, общества «Динамо», футбольного клуба «Торпедо», других спортивных общественных организаций.

Мемориальная доска установлена по ходатайству Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» в соответствии с решением комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры.

Александр Пономарев, воспитанник юношеской команды «Динамо» (Горловка, Украина), за свою карьеру игрока прошел многие спортивные клубы Украины, России, Армении, Финляндии. В 1949 году стал обладателем Кубка СССР, в 1964 году заслуженным тренером СССР. Был главным тренером команды «Шахтер» нынешнего Донецка, юношеской сборной СССР, команды «Авангард» Харькова, команды «Динамо» Москвы, клуба «Упон Палло» Лахти (Финляндия), команды «Арарат» Еревана (Армения), олимпийской сборной СССР, сборной СССР (1972).

Всенародную славу Пономарев получил, когда играл в составе московского «Торпедо». Среди тренерских достижений Пономарева в отечественном клубном футболе вершиной было завоевание чемпионского звания и золотых медалей командой «Динамо» Москва в 1963 году.