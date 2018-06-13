РИАМО - 13 июн. В столичной подземке начали делать голосовые объявления и на английском языке в преддверии старта чемпионата мира по футболу-2018, передает корреспондент РИАМО.

Так, на станции «Проспект Мира» при переходе с Калужско-Рижской на Кольцевую линию на английском звучат объявления с просьбой снимать рюкзаки в вагонах метро.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что в поездах метро к чемпионату начали звучать аудиообъявления, информирующие пассажиров о проходе к спорткомплексу «Лужники» и стадиону «Спартак». Услышать их уже можно на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях. Объявления делаются как на русском, так и на английском языках.

В поездах столичной подземки также дублируются на английском все аудиообъявления с названиями станций. Все схемы, размещенные в поездах, переведены на английский, на них отмечены «Лужники» и «Спартак», а также городской билетный центр и место проведения фестиваля болельщиков.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.