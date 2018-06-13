РИАМО - 13 июн. Олень-предсказатель из Химок предопределил выход игроков сборной России из группы и дальнейшую борьбу за выход в финал, уверенно подойдя к табличке «да», под которой находилась миска с едой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

«Обитатель контактного зоопарка «Ковчег» — северный олень Яша предсказала выход сборной России из группы. Процедура ответа на вопрос проводилась следующим образом: под табличками «Да» и «Нет» были расположены две миски с одинаковым кормом. Яша делала выбор сразу после того, как задавался вопрос», – говорится в сообщении.

Жительница контактного зоопарка – северный олень Яша была выбрана предсказателем после голосования в социальных сетях. Всего в голосовании было отдано 600 голосов, а за Яшу – 200. Второе место по итогам голосования досталось кенгуру, а на третьем месте расположился гусь Евгений – 180 и 154 голоса соответственно.

«С момента своего избрания парнокопытное ответило на множество вопросов. Вопрос о выходе нашей борной из группы сейчас остается одним из главных. Положительный ответ на него олень дает уже во второй раз. Пожелаем удачи нашим футболистам», – сказал специалист по связям с общественностью МАУК «Объединенная дирекция парков» Химок Константин Рубанский.

Контактный зоопарк «Ковчег» расположен в парке имени Л.Н. Толстого вблизи колеса обозрения. Посетить его можно с 10:00 до 18:00 во все дни кроме понедельника. Вход свободный.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.