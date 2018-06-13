РИАМО - 13 июн. На территории городского округа Коломенский на базе единой гарантирующей организации МУП «Тепло Коломны» консолидируются объекты в сфере водоснабжения и водоотведения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

В Московской области продолжается работа по консолидации коммунальных объектов в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по реализации на территории Московской области концепции перехода к единым тарифам в коммунальной сфере.

«В районах и городских округах проводится работа по созданию единых гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения и единых теплоснабжающих организаций с мощной материально-технической базой и высокопрофессиональными кадрами для того, чтобы стратегические жизнеобеспечивающие объекты коммунального хозяйства работали безаварийно, предоставляя населению услуги высокого качества по экономически обоснованным тарифам, установленным на едином уровне для всего муниципального района или городского округа», – сказала председатель комитета по ценам и тарифам региона Наталья Ушакова.

Для МУП «Тепло Коломны» установлены пока дифференцированные тарифы. При этом для потребителей городского округа Коломенский Московской области, которые ранее получали коммунальные услуги от МУП «Коммунальное хозяйство Коломенского района», с 1 июня 2018 года тарифы на питьевую воду и водоотведение не изменятся и останутся на уровне 2017 года.

Тарифная политика направлена на постепенное сокращение существующей межтарифной разницы и непревышение установленного на уровне РФ предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги на территории всего городского округа.