РИАМО - 13 июн. Сергея Разоренова освободили от замещаемой должности заместителя префекта Юго-Западного административного округа Москвы, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«Освободить Разоренова Сергея Владимировича от замещаемой должности заместителя префекта Юго-Западного административного округа Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы», – говорится в распоряжении.

Как уточняется в документации, решение было принято в связи с истечением срока действия служебного контракта Разоренова.