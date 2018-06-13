РИАМО - 13 июн. В Подмосковье приводят в порядок места массового отдыха: парки, скверы, места отдыха у воды, в мае инспекторами территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области проведено более 200 рейдов и приведено в порядок свыше 300 объектов, сообщила в среду глава надзорного органа Татьяна Витушева.

«Инспекторы обращали внимание на содержание объектов: их состояние, отсутствие повреждений, загрязнений, неокрашенных участков, участков с поврежденным лакокрасочным слоем. Также они отслеживали состояние объектов освещения, ограждений, элементов озеленения, малых архитектурных форм, нежилых зданий и строений, уличной мебели. Благодаря принятым мерам приведено в порядок 348 объектов», – сказала Витушева.

Руководитель надзорного ведомства отметила также, что нарушителям выписали 260 предписаний об устранении зафиксированных нарушений. Около 90 нарушений устранили еще до рассмотрения материалов административных дел.

По итогам рассмотрения балансосодержателям, отвечающим за соблюдение правил чистоты, порядка и благоустройства на подведомственной территории, вынесено 136 предупреждений и более 200 штрафов.