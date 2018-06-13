РИАМО - 13 июн. Паркинг общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 300 автомобилей, получил заключение о соответствии требованиям техрегламентов и готовится к вводу в эксплуатацию в Ленинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Паркингу, возведенному в деревне Ермолино Ленинского района, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», – говорится в сообщении.

Отдельно стоящий 5-6-уровневый паркинг рассчитан на 300 машино-мест. Площадь открытого гаража-стоянки составляет 10167 квадратных метров. Проектом предусмотрены помещения хранения автомобилей, бытовые и технические помещения.

Финансирование происходит за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Телсиком Групп».