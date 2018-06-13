РИАМО - 13 июн. Генерал-лейтенанта авиации, председателя совета Московского дома ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил Вячеслава Михайлова наградили знаком отличия «За безупречную службу городу Москве», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В самое сложное время для нашей страны и для ветеранов Вячеслав Григорьевич взялся за работу, которая не по силам и молодым, здоровым людям. С его помощью была создана уникальная система социальной поддержки ветеранов города Москвы. Может быть, не столь даже важно, какие социальные услуги в то время оказывались, главное – ветераны почувствовали, что о них помнят, о них заботятся, а во главе этой работы стоит не чиновник, а их товарищ, который хорошо знает нужды и проблемы ветеранов», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время награждения.

По словам градоначальника, Михайлов создал при помощи правительства Москвы уникальный центр для ветеранов, предложил отработать механизмы социальной поддержки и реабилитации не только для тех, кто приходит в это здание, или тех, кому помощь оказывается на дому, но и для всей столицы.

«В Доме ветеранов работает патронажная служба, которая теперь является и общегородской службой. Культурный центр, куда приходят ветераны, чтобы послушать концерты и пообщаться друг с другом, стал прообразом большого проекта «Московское долголетие», в котором сегодня уже принимают участие более 100 тысяч ветеранов и пенсионеров города Москвы. Здесь было положено начало новой идеологии заботы о старшем поколении», – отметил мэр.

Вячеслав Михайлов родился 10 июня 1928 года в селе Новофедоровке Николаевской области. Окончил спецшколу ВВС и военное училище. Руководил политотделом авиационного полка, дивизии, корпуса. Позже, будучи членом военного совета, возглавлял политический отдел армии, а затем занимал должность первого заместителя начальника политуправления войск противовоздушной обороны.

После увольнения в запас он посвятил себя общественной деятельности: трудился в комитете по делам воинов-интернационалистов, возглавлял правление движения «Ветераны войн – за мир». Сейчас работает председателем совета Московского дома ветеранов.