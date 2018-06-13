РИАМО - 13 июн. Движение по Зеленоградской улице в Москве закрыли для автотранспорта до 25 августа в связи со строительными работами по возведению Северной рокады, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие в связи со строительством Северной рокады. Участок: Зеленоградская улица от Фестивальной до Солнечногорской улицы. Период: с 10 июня по 25 августа круглосуточно», — говорится в сообщении.

Для въезда автотранспорта полностью закроют все полосы.

Северо-Восточная хорда (первоначальное название Северная рокада) — строящаяся в Москве бессветофорная магистральная улица общегородского значения первого класса с непрерывным режимом движения.

Она пройдет от дороги «Москва – Санкт-Петербург» с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью «Вешняки – Люберцы». Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.