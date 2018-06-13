РИАМО – 13 июл. Длинная очередь выстроилась в среду к центру получения паспортов болельщиков возле станции метро «Спортивная» неподалеку от столичного стадиона «Лужники», сообщает РИА Новости.

Болельщики сообщают, что им приходится стоять в очереди около полутора часов.

«Сейчас здесь можно встретить как россиян, так и иностранцев. Они активно знакомятся друг с другом, общаются, дают интервью телеканалам и фотографируются в рамке в виде большого сердца с надписью Russia-2018», – говорится в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».