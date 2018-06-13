РИАМО - 13 июн. К чемпионату мира по футболу подмосковные таможенники оформили около 700 тонн грузов, за 5 месяцев с начала 2018 года под специальную таможенную процедуру помещено 60 товарных партий стоимостью более 21 миллиона долларов США и 24 миллионов евро, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«Только за 10 дней перед чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 года Московской областной таможней оформлено более 100 тысяч единиц товаров, прибывших для организации и проведения соревнований. Всего за время подготовки к чемпионату на территорию Московской области ввезено около 700 тонн грузов», — говорится в сообщении.

За 5 месяцев 2018 года под таможенную процедуру поместили 60 товарных партий стоимостью более 21 миллиона долларов США и 24 миллионов евро. За 10 дней перед чемпионатом ввезли еще 51 партию товаров. На Можайском, Акуловском, Ленинградском, Вашутинском таможенных постах оформляли оборудование для организации пресс-центра, спортивный инвентарь, телекоммуникационное оборудование, одежду, продукты питания и прочее.

«В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза операции в отношении товаров, перемещаемых для организации и проведения чемпионата мира по футболу, совершаются с использованием специальной таможенной процедуры без уплаты таможенных платежей», — добавляется в сообщении.

Таможенное декларирование осуществляется уполномоченными импортерами или с разрешения, полученного от представителя правообладателя FIFA на территории Российской Федерации.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».