РИАМО - 14 июн. Премьер-министр Армении Никол Пашинян передаст бюст маршала Амазаспа Бабаджаняна в дар Музею Победы в Москве в четверг, говорится в сообщении информационного центра культурного учреждения.

«В Музее Победы состоится церемония торжественной передачи бюста главного маршала бронетанковых войск, Героя Советского Союза Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна. Бюст – это дар, который Республика Армения сделала Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Инициатором установки бюста Бабаджаняна в Музее Победы стало посольство Армении в России. Это событие продолжит череду мероприятий по увековечиванию памяти армянских полководцев, внесших большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

В церемонии передачи бюста также примут участие представители посольства Армении, потомки полководцев Победы.

Бюст выполнен известным скульптором Ашотом Татевосяном.

Под куполом Зала Славы музея также пройдет демонстрация инсталляции «Дорога к Победе», повествующей об основных вехах Великой Отечественной войны и о цене, которую заплатили дружественные народы бывшего Советского Союза.