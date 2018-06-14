РИАМО - 14 июн. Московский городской суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на блокировку мессенджера Telegram на четверг.

Ранее в Таганский районный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение суда от 13 апреля 2018 года по заявлению Роскомнадзора в отношении Telegram.

В новой жалобе были устранены недостатки ранее поданной, на которые указал суд.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.