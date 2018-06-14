РИАМО - 14 июн. На территории Измайловского кремля в Москве с четверга по 15 июля будет работать мексиканская фан-зона, где можно будет попробовать блюда кухни этой страны и познакомиться с культурой и искусством центральноамериканского государства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 14 июня по 15 июля на территории Измайловского кремля будет работать специальная фан-зона для болельщиков из России и Мексики. Здесь получится попробовать блюда мексиканской кухни и познакомиться с культурой и искусством родины древних цивилизаций. Каждый день мексиканские гости будут проводить бесплатные дегустации», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что 15 июня на территории Измайловского кремля развернется круглосуточное вещание мексиканского канала. Все желающие смогут передать привет мексиканцам в прямом эфире. Мексиканская фан-зона будет работать 24 часа в сутки.

Чемпионат мира по футболу FIFA стартует в четверг и продлится по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».