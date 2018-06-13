РИАМО – 13 июн. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами иностранных государств пришел на гала-концерт звезд мировой оперной сцены по случаю чемпионата мира по футболу, сообщает Life.

Мероприятие проходит на Красной площади.

«Впервые на одной сцене выступают знаменитые исполнители классического репертуара. Среди них Денис Мацуев, Анна Нетребко, Аида Гарифуллина, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Роберто Аланья и Валерий Гергиев», – говорится в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.