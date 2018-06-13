РИАМО – 13 июн. Супруга режиссера Станислава Говорухина Галина рассказала, что ее муж прекрасно себя чувствует, при этом она не стала отрицать, что он находится в больничной палате.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Говорухин был экстренно госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, появилась информация о смерти режиссера.

«С утра меня убили просто. А потом я только порадовалась. Когда такое происходит, человек будет долго жить. Это же хорошая примета. Но мне все равно. Мне сейчас очень жалко родственников и друзей, которые сошли с ума. Один уже взял билет и летит из Германии. Станислав прекрасно себя чувствует, иногда просит сигаретку», — сказала Говорухина в эфире Радио «Комсомольская правда».

Говорухин родился 29 марта 1936 года в Свердловской области. Актер, режиссер, общественный деятель, председатель комитета Государственной Думы по культуре. Имеет звание народного артиста Российской Федерации. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя».