РИАМО – 13 июн. Партия «Гражданская инициатива» в среду выдвинула экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Московское отделение партии на конференции в среду единогласно приняло решение о выдвижении Гудкова. В ближайшее время он намерен подать документы в Мосгоризбирком», – говорится в сообщении.

Кроме того, Московская конференция «Гражданской инициативы» в ближайшие дни выдвинет делегатов на съезд «Гражданской инициативы» 23 июня, сопредседателем которой вместе с Ксенией Собчак намерен стать Гудков.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.

Процедуру выдвижения уже прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, предприниматель Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич, генеральный директор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков.