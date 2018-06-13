РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июн. К чемпионату мира по футболу арт-художники из Красногорска нарисовали в подмосковных Бронницах граффити-портрет аргентинского футболиста Лионеля Мессии, сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков на своей странице в «Инстаграм».

По словам министра, футболиста нарисовали размером с дом в Бронницах. Над данным арт-объектом работали художники из Красногорска братья Сергей и Михаил Ерофеевы.

«Изначально мы готовили проект для своего города. Администрация Московской области знает нас как профессиональных художников, и в Главном управлении социальных коммуникаций попросили нас оформить эту стену», – сказал Сергей.

Он пояснил, что работа заняла четыре дня.

«Мы очень торопились, так как подводили погодные условия. Приходилось рисовать и в сильнейший ветер, и в дождь. Но мы справились с работой и успели к приезду команды и болельщиков», – сказал художник.

Он уточнил, что на высоте рисовали с автовышки, которую предоставила администрация Бронниц.

«Идея нарисовать Месси появилась после того, как мы узнали, что в Бронницы приедет аргентинская сборная во главе с Лионелем. Нас многие спрашивают, почему не Яшин или кто-то еще из российских спортсменов. Ответ прост – Месси, легенда своего времени, живет данный момент в Бронницах. К тому же, у него 24 июня день рождения, и портрет – подарок футболисту от поклонников», – сказал Ерофеев.

По его словам, он побывал на открытой тренировке сборной Аргентины и получил автограф Месси.