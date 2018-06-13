РИАМО - 13 июн. До конца года 12 религиозных объектов, являющихся памятниками культуры, отреставрируют в Москве, работы на них уже начались и проходят в соответствии с графиком, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter написал, что до конца года планируется отреставрировать 12 религиозных объектов – памятников культуры. В их числе мэр назвал Рождественский, Новоспасский и Высоко-Петровский монастыри, католический храм Святого Людовика на Малой Лубянке и англиканскую церковь Святого Андрея в Вознесенском переулке», – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, на всех объектах необходимые работы уже начались и идут в соответствии с графиком.

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуется ряд государственных программ, направленных на комплексное обустройство и развитие центральной части Москвы, формирование его внешнего облика. Это и капитальное строительство, и реконструкция, и развитие парковочного пространства, благоустройство улиц, скверов, парков, создание рекреационных зон», – отметил Левкин.