РИАМО - 14 июн. Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов, в том числе Москва.

Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». На церемонии открытия чемпионата будет петь знаменитый британский исполнитель Робби Уильямс. Вместе с ним на сцене выступит певица Аида Гарифуллина, и к ним также присоединится знаменитый в прошлом футболист, один из лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу за всю историю бразилец Роналдо.

Сразу по окончании церемонии открытия в «Лужниках» состоится первый матч турнира, в котором сборная России сразится в первом туре в группе А с Саудовской Аравией.

Старт чемпионату даст двенадцатилетняя московская школьница с синдромом Дауна Ангелина Макарова. Перед началом первого тайма Ангелина в качестве сопровождающей судьи выйдет на поле с капитанами национальных сборных, чтобы вместе с арбитром определить роли команд в первом матче мирового первенства.

В Москве за безопасностью во время чемпионата мира по футболу будут следить около 30 тысяч человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, охранных предприятий, народные дружинники. Для резерва из других областей России приехали еще около 6 тысяч полицейских. На стадионах за безопасность будут отвечать более 2 тысяч официально обученных контролеров-распорядителей.

В дни матчей ЧМ-2018 в столице будет действовать запрет на продажу алкоголя в 700-метровой зоне от стадионов и фан-зоны недалеко от здания МГУ на Воробьевых горах, где пройдет фестиваль болельщиков.

Кроме того, на время проведения чемпионата мира по футболу в Москве изменился ряд маршрутов наземного городского транспорта, а на некоторых улицах в соответствии с требованиями безопасности действуют ограничения на проезд.

Для комфортного и быстрого передвижения болельщиков и горожан общественный транспорт столицы переведен в особый режим, запущены бесплатные автобусы-шаттлы S.

Также болельщики получили льготы на проезд в метро, на монорельсе, по МЦК, на пригородных электричках и специальных поездах. Они действуют при предъявлении паспорта болельщика, который также позволит посетить музеи в Москве и Подмосковье со значительной скидкой либо вовсе без платы.