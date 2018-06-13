РИАМО – 13 июн. Генеральный директор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы, общее число кандидатов выросло до 12 человек, сообщает «Интерфакс».

«Новиков подал документы как самовыдвиженец», – сказал собеседник агентства.

Новиков стал 12-м кандидатом, предоставившим документы в Мосгоризбирком, добавил он.

Процедуру выдвижения уже прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, предприниматель Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич.

Мосгоризбирком будет принимать документы для регистрации кандидатов до 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.