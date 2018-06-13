РИАМО - 13 июн. Открытую тренировку накануне открытия чемпионата мира по футболу провели игроки сборной Мексики на стадионе ФК «Строгино» на западе Москвы 12 июня, ее посетили свыше 160 воспитанников спортивных школ Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Проведение чемпионата мира по футболу дает прекрасную возможность ребятам посмотреть и поучиться у настоящих профессионалов своего дела, а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы этот опыт был максимально доступен для воспитанников спортивных школ Подмосковья», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что посещение открытых тренировок сборных команд является хорошей мотивацией для молодых спортсменов.

Мексиканские болельщики пришли на тренировку в национальных костюмах и сомбреро. Одними из самых активных на трибунах стали ученики спортивных школ из Подмосковья. Они занимаются в отделениях по футболу, легкой атлетике, велоспорта и современного пятиборья. Всего для подмосковных спортсменов было выделено более 160 билетов на открытую тренировку сборной Мексики.

Латиноамериканская команда поселилась на спортивной базе в Новогорске в Химкинском районе Подмосковья. В групповом этапе мексиканцы встретятся со сборными Германии, Южной Кореи и Швеции.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».