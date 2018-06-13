РИАМО – 13 июн. В посольство Польши в Москве в среду поступили два письма с неизвестным веществом, после замеров на химическое заражение отравляющие вещества и радиация не выявлены, сообщает РЕН ТВ.

«В посольство Польши в Москве прислали конверты с неизвестным порошком. Отправитель не указан. По уточненным данным, в конвертах лежат гранулы», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, были сделаны замеры на химическое заражение, отравляющие вещества и радиация не выявлены.

Конверты забрали следователи. Устанавливаются обстоятельства инцидента.