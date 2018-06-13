РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июн. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Андрей Булгаков планирует проводить выездные встречи с жителями городского округа дважды в месяц, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Булгаков провел выездное совещание-встречу с жителями микрорайонов Силикат и Южный.

«Сегодня (13 июня – ред.) я со всеми структурными подразделениями администрации Котельников встретился с жителями. Они могли задать все интересующие вопросы. Данные встречи планирую проводить дважды в месяц», - сказал Булгаков.

Он отметил, что были выполнены многие поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева. В частности, жители микрорайона Южный поблагодарили за волейбольную площадку. Она была установлена по поручению губернатора.