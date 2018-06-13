|Температура
|+16˚C … +18˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|744 мм рт. ст.
|Ветер
|С 6 м/с
|Температура
|+21˚C … +23˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|+21˚C … +23˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|752 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
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