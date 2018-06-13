РИАМО - 13 июн. Международный фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ в Москве с 20 июля по 5 августа, его главный темой стал театр, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«С 20 июля по 5 августа 2018 года на ВДНХ в четвертый раз пройдет международный фестиваль искусств «Вдохновение». За три года существования он стал одним из знаковых событий летней Москвы. Особенность фестиваля «Вдохновение» состоит в том, что каждый год его программа посвящена одному жанру или одной важной теме в искусстве», – говорится в сообщении.

В этом году тема фестиваля – театр, за который отвечают арт-директор Роман Должанский и художественный руководитель Ингеборга Дапкунайте. Вся территория выставки будет задействована театрализованными представлениями из разных уголков мира. Так, в день рождения ВДНХ, 1 августа, французский театр Les Plasticiens Volants представит шоу «Космическая одиссея», во время которого небо и земля заполнятся гигантскими фигурами.

Рок-певица Кати Аврам вместе с артистом и режиссером Пьером Бертело (французский театр Générik Vapeur) будут «оживлять» в спектакле «Waterlitz» 19-метровую конструкцию – гиганта Omni, собранного из морских контейнеров.

Известный современный художник, обладательница двух «Золотых масок» Ксения Перетрухина «разбросает» по Центральной аллее ВДНХ инсталляции-сюрпризы, в которых как интимность, так и публичность театра смогут стать частью неожиданного личного опыта любого прохожего.

Откроет фестиваль 20 июля всемирно известная немецко-швейцарская группа Rimini Protokoll. Она представит не просто спектакль, а своего рода социологическое исследование – проект «Situation Rooms». Его героями стали 20 человек со всей планеты, которые не понаслышке знают, что такое война. Зрители погрузятся вместе с ними в тревожную атмосферу происходящего в мире, отправившись в путешествие по лабиринту комнат и стран.

«Это вовсе не тот театр, который зрители привыкли видеть в течение театрального сезона на больших и малых театральных площадках Москвы. В летнее межсезонье вы не встретите в нашей основной программе интерпретаций классических или современных пьес. <…> Зато вы можете увидеть необычные представления, которых не встретишь на привычных театральных сценах», – отметил Должанский.

Он уточнил, что в афише «Вдохновения» – театр вне театра, театр около театра и даже театр без театра: синтетический спектакль на границе балета и цирка, впечатляющее шоу под открытым небом, приключенческое путешествие по таинственным пространствам и даже общедоступная инсталляция, в которой каждый может почти незаметно для себя стать не только зрителем, но и актером.

«Нам захотелось поместить в мини-город ВДНХ как театр, который смог бы грамотно использовать возможность поработать с уникальным пространством, так и клубный театр – для Дома культуры, и театр-путешествие - как «Situation Rooms», и, наконец, физический театр, который соответствует настроению пространства. Иными словами, нам захотелось наполнить простор ВДНХ событийным театром», – добавила Дапкунайте.

Неотъемлемой частью фестивальной афиши станут спецпрограммы. Первая приурочена к возвращению после реставрации Дома культуры - подлинной жемчужины архитектурного «большого стиля» ВДНХ, одного из главных наследий прошлого века. Здесь театр встретится не столько с архитектурой, сколько с литературой - программа «Имена» представит выдающихся русских писателей того же ХХ века.

Во второй спецпрограмме театр встретится еще с одним великим искусством – кино. Документальные фильмы, которые будут показаны на фестивале «Вдохновение-2018», – яркие примеры того, как кинорежиссеры эксплуатируют средства, предложенные другими видами перформативных искусств, что они представляют собой сегодня и какие художественные формы более интересны и актуальны.

Вход на спектакли «Aria», «Situation Rooms» и мероприятия в Доме культуры будет платным. На остальные мероприятия фестиваля вход свободный.