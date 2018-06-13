РИАМО - 13 июн. Информационно-сервисные стойки «Аэроэкспресс» разместили на первом этаже нового терминала В аэропорта «Шереметьево» в зале прилета, говорится в сообщении пресс-службы железнодорожного перевозчика.

«Терминал B уже обслуживает часть рейсов «Шереметьево». Для удобства прилетающих пассажиров мы разместили информационно-сервисные стойки «Аэроэкспресс» прямо в терминале, тем самым обеспечив возможность покупки билета на поезд сразу после выхода из зоны прилета», – сказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.

Как отмечается в сообщении, обратившись к сотрудникам компании у стоек, можно узнать актуальную информацию о расписании аэроэкспрессов, тарифах, правилах проезда, а также приобрести билеты на поезд и оплатить их любым удобным способом.

Стойки располагаются на первом этаже терминала B в зале прилета.

Терминал B в «Шереметьеве» начал работу в начале мая и предназначен для обслуживания внутренних рейсов. Добраться до терминала «Аэроэкспресс» можно воспользовавшись специальным подземным трансфером. Общее время в пути от терминала B до терминала электропоездов составляет не более 10 минут.