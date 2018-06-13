РИАМО - 13 июн. Гипермаркет товаров для дома и ремонта Castorama построили в подмосковном Одинцове, он получил заключение о соответствии построенного объекта требованиям техрегламентов (ЗОС) и готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации гипермаркету Castorama, возведенного на улице Восточная в городе Одинцово», – говорится в сообщении.

На площади 19,71 тысячи квадратных метров разместились торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения. В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан. На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки более чем на 600 машино-мест.

«Объекту выдан ЗОС, здание готовится к вводу в эксплуатацию. К проверкам хода строительства гипермаркета привлекались специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком выступает ООО «Касторама Рус». Финансирование – средства инвестора. После ввода в эксплуатацию на объекте будет создано более 180 рабочих мест.