РИАМО - 13 июн. Медицинские учреждения, специалисты которых применяют роботизированные хирургические системы, решили поощрить столичные власти, гранты в размере 30 миллионов рублей выдадут четырем клиникам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Четыре московские клиники получат гранты правительства Москвы в размере 30 миллионов рублей. Материально решено поощрить больницы, специалисты которых применяют робот-ассистированные хирургические системы «Да Винчи» при оказании высокотехнологичной медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В список медучреждений вошли городская клиническая больница (ГКБ) имени С.П. Боткина, ГКБ № 31, ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого и Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова. Полученные средства больницы могут потратить на оснащение и обслуживание медицинских комплексов, покупку расходных материалов, лекарств и премии врачам и медсестрам.

В 2017 году в московских клиниках с использованием роботизированной техники выполнили 849 операций, что на 24,5% больше, чем в 2016 году.

Предоставление грантов поспособствует широкому внедрению высокотехнологичных методов лечения и повышению качества медпомощи в стационарах. По примерным подсчетам, в 2018 году московские клиники проведут более 1150 робот-ассистированных операций, в том числе за счет грантов, что на 35% больше, чем в 2017 году.

Использование хирургических роботов позволяет врачам проводить сложные операции в зонах, не доступных обычному скальпелю. Главные преимущества для пациентов — хорошие результаты лечения, минимальная травматизация, сокращение срока пребывания в стационаре и более быстрая реабилитация.