РИАМО – 13 июн. Российский актер и шоумен Никита Джигурда не сможет стать кандидатом в мэры Москвы, так как имеет двойное гражданство – России и Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее Джигурда объявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы.

«Согласно пункту 3.1 статьи 4 федерального закона «О гарантиях» не может», — сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в ответ на вопрос, сможет ли Джигурда баллотироваться с двойным гражданством.

Сам Джигурда отметил, что все формальности с его стороны были соблюдены.

«Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я гражданин мира», – добавил он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.

Процедуру выдвижения уже прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, предприниматель Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич.