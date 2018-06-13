РИАМО - 13 июн. Выставка, посвященная истории чемпионата мира по футболу, начала работу на станции метро «Воробьевы горы», пассажиры смогут узнать подробнее о главных фактах из истории крупнейшего международного футбольного турнира, говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

Выставку торжественно открыли посол чемпионата мира FIFA-2018 в России, футболист Дмитрий Булыкин и заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Экспонаты выставки разместили в десяти стеклянных колбах, расположенных прямо на платформе станции. В каждой из них установлены плакаты с инфографикой и архивными фотографиями, на которых запечатлены самые яркие моменты матчей. Пассажиры познакомятся с интересными фактами о мундиале, а также узнают, где проводился чемпионат с 1930 года и какие команды в нем побеждали», – говорится в сообщении.

Выставка будет открыта до 20 июля, то есть в течение всего времени проведения мундиаля и нескольких дней после финального матча. Ежедневно ее смогут посещать более 12 тысяч пассажиров, среди которых будет много туристов и болельщиков.

В преддверии мундиаля изменилось оформление и самой станции «Воробьевы горы». Остекление метромоста украсили официальной символикой чемпионата с надписью 2018 FIFA World Cup Russia, чтобы подарить праздничное настроение не только пассажирам метро, но и тем, кто увидит метромост с Лужнецкой, Воробьевской и Андреевской набережных Москвы-реки.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».