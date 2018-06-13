РИАМО – 13 июн. Студента-первокурсника МГУ Дмитрия Петелина оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за надпись на указателе к фан-зоне чемпионата мира по футболу-2018, квитанцию на оплату штрафа выдали в полиции, сообщает РИА Новости.

Ранее студенты МГУ выразили недовольство появлением фан-зоны чемпионата рядом с университетом. За надпись на баннере «Нет фан-зоне» задержали троих жителей Москвы, после чего в отношении студента Дмитрия Петелина было возбуждено дело по статье «Вандализм». Ущерб составил 65 тысяч рублей. Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении молодого человека.

«Петелина признали виновным по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и назначили штраф в размере 1,5 тысяч рублей», – сказал адвокат правозащитной организации «Открытая Россия» Сергей Бадамшин.

Адвокат пояснил, что суда по делу не было, квитанцию на оплату штрафа ему выдали в отделе полиции.

Фестиваль болельщиков был открыт 10 июня на Воробьевых горах напротив здания МГУ.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».