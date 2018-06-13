РИАМО – 13 июн. Болельщики сборной Франции по футболу спустились в московское метро с песнями и флагами, наблюдавшие за иностранцами в подземке фотографировали гостей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На станции «Киевская» поклонники «трехцветных» в среду пели патриотические песни, выражая уверенность в том, что чемпионам мира 1998 года удача улыбнется и на турнире в России», – говорится в сообщении.

Москвичам бурная радость болельщиков сборной Франции, судя по всему, не мешала – наблюдавшие за приключениями иностранцев в подземке охотно фотографировали гостей ЧМ.

Сборная Франции свой дебютный поединок на мундиале проведет 16 июня против команды Австралии.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».