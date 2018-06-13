РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы 15 июня состоится кинопоказ под открытым небом фильма о футболе «Моя жизнь», сообщается на официальной странице люберецких парков в Instagram.

«Уже завтра, 14 июня, состоится самое долгожданное событие для всей нашей страны - чемпионат мира по футболу. Наши парки поддерживают сборную России и приглашают всех люберчан на кинопоказ фильма о футболе «Моя жизнь» (фильм 2018 года выпуска, для возрастной категории 6+). Сеанс состоится под открытым небом 15 июня в Центральном парке культуры и отдыха», - говорится в сообщении.

Начало в 21:30, вход свободный.

С самого детства главный герой картины влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Следуя своей мечте, ему приходится отказаться от любимой девушки и выбрать путь футболиста. И вот, когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-своему. Мир перестает существовать, ведь он не только теряет возможность осуществить свою мечту, но и теряет своих родных, любимых людей.