РИАМО - 13 июн. Мобильное приложения «Парковки Москвы» работает стабильно после произошедшего днем в среду сбоя, все данные отображаются корректно, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Ранее пользователи мобильного приложения «Парковки Москвы» могли испытывать трудности при оплате. Технические специалисты приложили все возможные усилия для скорейшего восстановления работы сервиса.

«Работа мобильного приложения «Парковки Москвы» полностью восстановлена, все данные отображаются корректно. Для оплаты парковки вы можете воспользоваться любым удобным способом: мобильным приложением «Парковки Москвы», СМС-сообщениями, паркоматами, голосовой оплатой или личным кабинетом на сайте parking.mos.ru», – говорится в сообщении.

Автомобилистам принесли извинения за доставленные неудобства.

По всем вопросам можно обратиться в единый в контакт-центр по телефону: 8(495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.