РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Сотрудники Государственного юридического бюро Московской области проведут прием граждан на базе общественной приемной в подмосковном Подольске 15 июня с 10:00 до 13:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В пятницу, 15 июня, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Государственного юридического бюро Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом №4 (1 этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи, с 10:00 до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.