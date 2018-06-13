РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июн. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Андрей Булгаков поручил до 15 июня покосить траву вблизи торговых объектов в микрорайоне Силикат, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Булгаков провел выездное совещание в микрорайоне Силикат Котельников. Он проверил ход ремонта дороги возле поликлиники, посетил двор одного из домов, а также проверил доступность торговых объектов.

«Трава недалеко от торговых объектов возле дома №4 в микрорайоне Силикат слишком высокая. Покосите ее завтра, 14 июня. К 15 июня тут все должно быть в порядке», - сказал Булгаков.

Он отметил, что также возле одной их продуктовых торговых точек надо убрать деревянные поддоны, портящие вид.