РИАМО - 13 июн. Стационарные терминалы и терминалы водителя нового поколения начали устанавливать в автобусы ГУП «Мострансавто», установка оборудования стартовала на подвижном составе перевозчика в Раменском и Волоколамском районах, Истре, Химках и Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые валидаторы и терминалы устанавливают на маршрутах, преимущественно связывающих Москву и объекты FIFA.

«Новое оборудование устанавливается в рамках инвестиционного договора по внедрению безналичной системы оплаты на транспорте, заключенного между правительством Московской области, ГУП МО «Мострансавто» и АО «УЭК». На сегодняшний день установлено около 50 валидаторов нового поколения. До конца лета планируется завершить установку всего на 1758 новых автобусах «Мострансавто», — сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослав Иванов.

Он добавил, что новое оборудование позволит повысить комфорт и скорость обслуживания в тот период, когда в регионе ожидается повышенный пассажиропоток.

В новых валидаторах значительно улучшены качество и скорость считывания банковских, социальных, а также всех типов карт «Стрелка».

«Валидаторы имеют увеличенный полноцветный дисплей, сообщения на котором будут более заметны пассажирам. Кроме того, на данном оборудовании впервые в России стал возможным автоматический расчет стоимости проезда при оплате банковской картой на маршрутах с зональной тарификацией. Сумма списания средств с карты определяется, исходя из координат остановок входа и выхода пассажира. Ранее такой сервис был доступен только на картах «Стрелка», - отметил управляющий директор «Стрелки» Алексей Макаров.

Новые терминалы созданы на единой платформе, которая используется в 40 странах мира. Кроме того, они обладают эргономичной формой и увеличенным полноцветным дисплеем. Терминалы произведены со специальными кнопками, функционал которых будет развиваться. Уже сейчас пассажир может самостоятельно выбрать тариф и оплатить с помощью этих терминалов свой багаж. Также они имеют считыватель QR-кода, с помощью которого в будущем будет реализовываться функция «Мобильный билет».

Как напоминается в сообщении, с 1 марта на всех видах общественного транспорта Подмосковья была внедрена возможность оплаты проезда банковскими картами. На текущий момент ежедневно совершается более 30 тысяч оплат с помощью бесконтактных банковских карт, а пассажирам, выбравшим такой способ оплаты проезда, уже удалось сэкономить более 12 миллионов рублей.

Система безналичной системы оплаты на пассажирском транспорте Московской области «Стрелка» была внедрена в 2015 году в рамках инвестиционного договора между правительством Московской области, ГУП «Мострансавто» и АО «УЭК». Инвестиционный проект рассчитан на 7 лет, и в 2022 году все оборудование будет передано «Мострансавто» на правах хозяйственного ведения. На текущий момент реализовано более 2,2 миллиона карт «Стрелка».