РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске до 15 июня будет проходить акция «День донора», в ходе которой все желающие могут сдать кровь на станции переливания крови, и получить за это деньги, льготы и подарки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С 13 по 15 июня в горокруге Подольск проходит акция «День донора». Принять участие в акции могут все желающие, не имеющие противопоказаний к донорству. Сдать кровь можно с 8:00 до 11:00 в ГУЗ МО «Подольская станция переливания крови» по адресу: город Подольск, улица Кирова, дом №9. Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт», - говорится в сообщении.

Подольская станция переливания крови обеспечивает кровью все государственные лечебные учреждения Подольска. Донорство совершенно безопасно, при заборе крови используется только одноразовое оборудование. Лица, сдавшие кровь, получат денежную компенсацию за обед в размере 629 рублей, справку на два дня освобождения от работы и подарок.